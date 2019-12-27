Нетаньяху вновь возглавил "Ликуд"

Действующий премьер Израиля Нетаньяху одержал победу на выборах лидера партии "Ликуд", на праймериз за него проголосовали свыше 72% однопартийцев.
Бросивший ему вызов Гидеон Саар, работавший некоторое время под началом Нетаньяху в кабмине на должности главы МВД, получил менее 28% голосов.
В своем Твиттере новый старый лидер "Ликуд" заявил следующее:
Чуть больше двух недель назад израильский кнессет объявил о самороспуске из-за провала попыток сформировать правительство в отведенный законом срок, новые - третьи за последние 11 месяцев - выборы назначены на 2 марта будущего года.