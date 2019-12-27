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Израиль

Нетаньяху вновь возглавил "Ликуд"

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  Елена Караева 
Новый "старый" лидер "Ликуда", встречайте!
Новый "старый" лидер "Ликуда", встречайте! -
Авторское право
Photo AP, all rights reserved
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Действующий премьер Израиля Нетаньяху одержал победу на выборах лидера партии "Ликуд", на праймериз за него проголосовали свыше 72% однопартийцев.

Бросивший ему вызов Гидеон Саар, работавший некоторое время под началом Нетаньяху в кабмине на должности главы МВД, получил менее 28% голосов.

В своем Твиттере новый старый лидер "Ликуд" заявил следующее:

"Огромная победа! Спасибо соратникам за доверие, поддержку и любовь. Есть божья воля на то, что я приведу нашу партию к выигрышу на предстоящих выборах!"

Чуть больше двух недель назад израильский кнессет объявил о самороспуске из-за провала попыток сформировать правительство в отведенный законом срок, новые - третьи за последние 11 месяцев - выборы назначены на 2 марта будущего года.

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