Потасовка в парламенте Сербии

Разногласия вокруг закона о вероисповедании, принятого парламентом Черногории, привели к потасовке на заседании сербского парламента. Лидер оппозиционной партии Сербии "Двери" Бошко Обрадович и член партии Иван Костич вышли к трибуне с плакатами на которых было написано: "Вучич и Мило - братья-близнецы" и "Сербия, почему ты молчишь?", обвинили сербских депутатов от правящей коалиции в неспособности отреагировать на принятый в Черногории закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Сербская православная церковь считает новый закон дискриминационным. Оппоненты не заставили себя ждать...