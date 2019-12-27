Молитвы о возвращении студентов

Родственники 43 пропавших в 2014 году на юге Мексики студентов прошли маршем по Мехико, призвав власти к продолжению расследования их исчезновения. В одной из церквей города они также помолились о возвращении своих детей. Возобновление расследования исчезновения студентов было одним из ключевых обещаний предвыборной кампании нынешнего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в 2018 году.

Видулфо Розалес Сиерра, адвокат семей пропавших студентов: "Суть этого призыва заключается в выводе, к которому мы пришли, - о том, что студентов отвезли не в Кокулу, а в другие муниципалитеты и, возможно, разделили на несколько групп".

43 студента пропали в штате Герреро 26 сентября 2014 года. В этот день учащиеся педагогического колледжа отправились в город Игуала на акцию протеста против реформы образования.

По словам очевидцев, многих участников демонстрации увезла полиция в неизвестном направлении.

Официальное расследование показало, что студентов незаконно удерживали в полиции, а затем передали членам преступного синдиката, которые, предположительно, их убили, а затем сожгли их тела.