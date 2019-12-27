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Казахстан

В Алма-Ате рухнул пассажирский самолет

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  Марика Димитриади 
В Алма-Ате рухнул пассажирский самолет
Авторское право
AP
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По меньшей мере 12 человек, по уточненным данным, погибли при крушении самолета Fokker-100 в Алма-Ате. Десятки пострадали. Всего на борту было 95 человек.

Самолет направлялся из Алма-Аты в Нур-Султан, но при взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался с двухэтажным строением.

На месте трагедии работает почти 1000 человек.

Деятельность авиакомпании была приостановлена до выяснения обстоятельств трагедии. Кроме того, министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило, что приостановило использование самолетов Fokker-100.

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Докладываем, что от оператора диспетчерской службы аэропорта г.Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании «Бек Эйр» сообщением «Алматы - Нур-Султан» пропал с радара после взлёта. Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип BC: «Фоккер-100». В настоящее время поступила информация от дежурного ЛОП в аэропорту г.Алматы о том, что в районе посёлка «Кызыл ту» разбился самолёт. На место происшествия выехала СОГ ЛОП в аэропорту г. Алматы и Авиационный транспортный прокурор Г.Алматы. О дальнейших результатах места происшествия сообщим дополнительно. #сергекновости#sergek_kaz#сергекалматы#сергекшымкент#сергек#сергекастана#оскеменсергек#штраф#новостиказахстана#казахстан#новости#алматы#крушениесамолета#трагедияалматы#крушениесамолетаалматы#новости24

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета Bek Air и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.

Компания Bek Air основана в 1999 году. Она занимает второе место в стране по объему внутренних авиаперевозок. Как сообщает агентство "РИА-Новости", парк авиакомпании состоит из 10 самолетов Fokker-100.

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