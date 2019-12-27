Иран, Китай и Россия начали совместные морские учения в Оманском заливе. Манёвры под названием "Пояс морской безопасности" проходят на площади в 17 тысяч квадратных километров в северной части Аравийского моря. Флоты трёх стран обмениваются опытом в проведении спасательных операций в открытом море, в том числе речь идёт о спасении судов, которые подверглись террористическим нападениям.

Россию представляет отряд Балтийского флота: сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и два вспомогательных судна.

Иранские моряки приветствуют китайских и российских коллег

Стороны подчёркивают, что учения не направлены против третьих стран. Так, в Китае отметили, что "в совместных манёврах нет ничего необычного, и их не стоит трактовать в геополитическом направлении".

Однако ситуация в регионе остаётся напряжённой — на фоне обострения отношений Ирана с США и Саудовской Аравией, особенно после летней серии нападений на танкеры. Вашингтон и Эр-Рияд обвиняют в организации атак иранскую сторону, Тегеран обвинения отвергает.