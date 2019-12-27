Wikipedia возвращается в Турцию

Конституционный суд Турции признал незаконной блокировку доступа к онлайн-энциклопедии Wikipedia. В постановлении суда говорится, что это ограничение нарушает права граждан на свободу слова. Доступ к ресурсу был заблокирован властями страны в апреля 2017 года из-за текстов о предполагаемых связях Анкары с террористическими организациями.

Суд постановил также открыть доступ. Правительство Турции пока не комментирует решение суда.

"С возвращением, Турция", — написал в своем твиттере сооснователь "Википедии" Джимми Уэйлс.

В интервью телеканалу Euronews директор юридической службы Wikipedia Стивен Лапорт заявил:

"Наша апелляция основывалась в частности и на процессе, который привел к блокировке. Власти так и не объяснили нам, какой именно материал два года назад послужил причиной введения запрета, мы надеемся получить больше информации по этому вопросу. Но пока самое главное — конституцонный суд утвердил право на свободу слова. Это важно для "Википедии" и это важно для всех граждан , выражающих свое мнение онлайн, вне зависимости от того что, они говорят".

Официальная Анкара обвиняет Wikipedia "в очернении имиджа Турции на международной арене".

В ежегодном рейтинге свободы СМИ, который составляет международная неправительственная организация "Репортеры без границ", Турция находится в конце списка и занимает 157 позицию.