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мир

Мир вспоминает жертв цунами-2004

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  Екатерина Гусева 
Мир вспоминает жертв цунами-2004
Авторское право
(AP Photo/Nurhasanah) - Nurhasanah
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Жители Индонезия вспоминают жертв мощнейшего в новейшей истории цунами. Ровно 15 лет назад стихийное бедствие, спровоцированное подводным землетрясением близ архипелага, обрушилось на несколько стран Юго-Восточной Азии. Погибли, по разным данным, свыше 225 тысяч человек, большая часть жертв пришлось на Индонезию, особенно пострадал остров Суматра.

Десятки тысяч тел не были найдены, жертв - выходцев из 14 стран - хоронили в братских могилах. Дени Эриянто приезжает к одному из мемориалов каждый год: "Да, я всегда бываю здесь, у братской могилы. Не знаю точно, где лежат мои близкие".

Цунами 2004 года ударило и по курортам южного Таиланда, там погибли 6 тысяч человек, в том числе и россияне.

В стране установлены несколько мемориалов в память о погибших: к одному из самых известных в провинции Пханга ежегодно приходят сотни людей.

Цунами 2004 года в общей сложности затронуло 18 стран. Эксперты отметили, что огромное число жертв и разрушений были вызваны отсутствием эффективной системы раннего оповещения: люди не получили официального предупреждения о приближающейся волне и не смогли эвакуироваться. За прошедшее время почти три десятка стран и регионов, находящихся в зонах риска, потратили более 400 миллионов долларов на установку систем раннего предупреждения.

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