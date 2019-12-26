"Мы пойдем в ЕСПЧ", - адвокат Шаведдинова не надеется на суды РФ

Адвокат Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, которого несколько дней назад отправили проходить срочную службу на архипелаге Новая Земля, не надеется на то, что российские суды встанут на сторону молодого человека. "Нам откажут вплоть до Верховного суда, а дальше мы пойдем в ЕСПЧ", - говорит Аркадий Чаплыгин.

"То, что происходит, - это по сути каторга", - заявил Чаплыгин, добавив, что Новая Земля в принципе не предназначена для прохождения службы солдатами-срочниками.

Ранее адвокаты Шаведдинова подали в суд несколько заявлений, в том числе о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о незаконном запрете использовать средства связи и о приостановлении исполнения решения, по которому молодого человека отправили в армию.

Алексей Навальный на своем сайте написал, что у Шаведдинова есть документально установленное медицинскими исследованиями заболевание, которое не позволяет призывать его на военную службу.

"Решение о призыве - политическое"

Как пояснил Чаплыгин, гражданин может явиться на городской сборный пункт добровольно или его могут доставить приводом. "Привод для чего производится? Для рассмотрения дела об административном правонарушении, если дело было возбуждено ранее и гражданин вызывался повесткой и на рассмотрение не явился". Но как говорит адвокат, никакого возбужденного дела, на рассмотрение которого Шаведдинов не явился, не было.

Кроме того, в соответствии с законом, выполнение решения о призыве приостанавливается фактом подачи административного иска об оспаривании решения призывной комиссии. "Иск был подан 17 декабря. Дело к слушанию еще не назначено, то есть оно еще не могло быть рассмотрено и решение не могло быть принято. Тем не менее Руслана отправили в войска. Это тоже незаконно".

Адвокат убежден, что решение о призыве Шаведдинова – политическое. "Руслан ведет довольно большой пласт работы, связанной с расследованиями, с информированием граждан о том, что происходит у нас в стране. Разумеется, Руслан – человек, неугодный нынешней власти, поэтому к нему применяют такие меры".

Ранее Навальный, руководитель ФБК, написал, что в нарушение закона Шаведдинову запрещают пользоваться даже простым мобильным телефонов без выхода в интернет. "В субботу вообще официальный день, когда можно звонить. Руслану сообщили, что ему нельзя будет звонить и по субботам".

Кроме того, как пишет Навальный, к Шаведдинову приставлен человек, которые сопровождает его повсюду: "Спит Руслан, ест или идёт в туалет — человек находится рядом и наблюдает".

"Направление в армию было законным"

В то же время заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев заявил, что отправка сотрудника ФБК в армию была законной: "До октября 2019 года гражданин Шаведдинов Р. Т., подлежащий призыву на военную службу, длительное время уклонялся от постановки на воинский учет и прохождения мероприятий, связанных с призывом".

По словам заместителя военного комиссара, в конце октября Шаведдинов в присутствии своих адвокатов прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого был признан годным к прохождению военной службы.

Позже Шаведдинов, не согласившись с решением комиссии, подал иск, "но решением Савеловского районного суда в удовлетворении иска Шаведдинову было отказано в полном объеме, после чего он обжаловал его в Московском городском суде". По словам Локтева, Шаведдинов не явился на два заседания – 17 и 23 ноября , его интересы представлял адвокат.

Мосгорсуд решением от 23 декабря оставил в силе вердикт суда первой инстанции, который в тот же день вступил в законную силу. В соответствии с ним Шаведдинова отправили на городской сборный пункт и после повторного медицинского осмотра его увезли в Архангельскую область для прохождения срочной службы.