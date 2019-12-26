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Путин на льду

Российский президент Владимир Путин вновь привёл свою команду к победе в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги». Ему позволили забить больше всего шайб. Встреча на ледовом катке на Красной площади завершилась со счётом 8-5. В командах участвовали ветераны хоккея и министр обороны Сергей Шойгу. Информагентства сообщают, что после игры президент выпил с ними чаю, хотя сам он рассказывал на днях, что чай не пьёт, а предпочитает заваривать травы с Алтая.

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