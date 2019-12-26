Перуанские колядки

Традиционные перуанские танцы Хатайо де Негритос и Лас Паллитас признаны ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества. Их исполняют каждый год на Рождество в деревнях на центральном побережье страны — это традиции, которые связывают с расселением здесь невольников из Африки. Их потомки говорят, что танцы помогали отвлечься от печалей. Теперь это одновременно и религиозный ритуал, и традиция, позволяющая на протяжении веков сохранять преемственность поколений.