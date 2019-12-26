Нелегалы не смогли пересечь Ла-Манш

Свыше 70 нелегальных мигрантов задержаны при попытке пересечь Ла-Манш. В ночь на 26 декабря британская береговая охрана перехватила четыре небольшие лодки в территориальных водах в районе побережья графства Кент. В них оказались 49 выходцев из Ирана, Ирака и Афганистана, в том числе один несовершеннолетний.

В свою очередь, сотрудники французского Регионального операционного центра мониторинга и спасения оказали помощь 14 нелегалам, потерпевшим бедствие вблизи порта Булонь-сюр-Мер. Их доставили в больницу с признаками переохлаждения. Туда же попали еще восемь мигрантов: их отчалившую от берега в коммуне Ле-Портель лодку ранее заметили пограничники, им пришлось повернуть обратно.

Всего с начала года свыше полутора тысяч человек были задержаны при попытке таким образом перебраться из Франции в Великобританию. Почти в три раза больше, чем в прошлом году.