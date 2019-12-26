Косово: спикер есть, премьер-министра — нет

Косовский парламент избрал спикера, однако победители выборов пока не смогли договориться о распределении других руководящих постов в государстве. На первом после выборов 6 октября заседании Ассамблеи 75 из 120 депутатов проголосовали за назначение председателем Глаука Коньюфсы, одного из ближайших соратников лидера партии «Самоопределение» Альбина Курти.

Самого Курти называют главным претендентом на кресло премьер-министра. Его партия набрала 26% голосов, при этом разница с занявшей второе место «Демократической лигой Косова» оказалась меньше процента. Это и вызывает сложности.

Согласно одному из обсуждаемых вариантов распределения полномочий, Альбину Курти должен был бы достаться портфель премьер-министра, а представителю «Демократической лиги» — пост президента. Однако, как сообщают информагентства, переговоры зашли в тупик. Курти настаивает, что обсуждение кандидатуры главы государства надо отложить до 2021 г., когда истекут полномочия нынешнего президента Хашима Тачи. По закону, если правительство не будет сформировано до конца февраля, парламент будет распущен, а страну ожидают новые выборы.