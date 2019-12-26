Драма в Апеннинах: погибли три альпиниста

Два молодых альпиниста погибли в области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо недалеко от приюта, в котором остановились на ночлег. По предварительным данным, они поскользнулись на снегу во время восхождения и сорвались в долину. Спасателей вызвал их третий знакомый. Он остался цел.

Еще одна 49-летняя альпинистка была найдена мертвой на высоте 2500 метров. Спортсменка собиралась подняться на гору Корно-Гранде (2912 метров). По предположениям спасателей, она могла погибнуть в результате схода лавины. О пропаже женщины накануне сообщили члены ее семьи.