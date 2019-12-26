Ответ на "удар по Нетаньяху"

Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пришлось эвакуировать со сцены во время предвыборного выступления: в Ашкелоне прозвучала сирена воздушной тревоги.

Армия обороны Израиля сообщила, что запущенную из Сектора Газа ракету перехватила система "Железный купол". Реакция последовала сразу же: по объектам радикальной группировки ХАМАС был нанесён ракетный удар. Палестинские источники сообщают, что атакованные здания были пусты и в результате бомбардировок никто не пострадал.

Выступление Нетаньяху было посвящено первичным выборам главы партии Ликуд. Голосование должно состояться в четверг. Противником действующего лидера партии стал Гидеон Саар: в свой время в правительстве Нетаньяху он возглавлял министерство просвещения, а затем МВД. Аналитики отмечают, что шансов на победу у Саара немного.