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Израиль

Ответ на "удар по Нетаньяху"

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  Павел Барсуков 
Ответ на "удар по Нетаньяху"
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رويترز
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Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пришлось эвакуировать со сцены во время предвыборного выступления: в Ашкелоне прозвучала сирена воздушной тревоги.

Армия обороны Израиля сообщила, что запущенную из Сектора Газа ракету перехватила система "Железный купол". Реакция последовала сразу же: по объектам радикальной группировки ХАМАС был нанесён ракетный удар. Палестинские источники сообщают, что атакованные здания были пусты и в результате бомбардировок никто не пострадал.

Выступление Нетаньяху было посвящено первичным выборам главы партии Ликуд. Голосование должно состояться в четверг. Противником действующего лидера партии стал Гидеон Саар: в свой время в правительстве Нетаньяху он возглавлял министерство просвещения, а затем МВД. Аналитики отмечают, что шансов на победу у Саара немного.

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