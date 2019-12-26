Президент Ирака хочет уйти

Президент Ирака Бархам Салех просит парламент страны не затягивать с рассмотрением его прошения об отставке. Глава государства решил уйти со своего поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра. Сам Салех выступил против назначения на этот пост Асаада аль-Идани, кандидата от проиранского блока в иракском парламенте. Президент уточнил, что конституция запрещает ему отклонять кандидатов на премьерское кресло и что он не желает усугублять политический кризис в стране. С октября в Ираке не утихают массовые демонстрации под лозунгами недоверия нынешним властям.

"И что он может предложить, этот Асаад аль-Идани? - спрашивает один из демонстрантов в провинции Басра. - Он что, боролся с коррупцией? Нет, она на месте. Может быть, он навел порядок в сфере услуг? Тоже нет. Мы сегодня протестуем, чтобы отомстить за кровь наших мучеников. Вы, аль-Идани, не получите пост премьера, пока на улицах мы, революционеры Басры. Клянусь, вы не получите этой должности".

"Нас не остановит никакая политическая сила, вообще никто, - обещает другой демонстрант. - Мы пришли сюда, чтобы озвучить нашу волю. Мы не хотим Аль–Идани, не хотим других официальных выдвиженцев. Мы требуем независимого кандидата, мы не хотим претендентов от имеющихся партий".

Главные очаги массовых волнений в Ираке – Багдад и южная провинция Басра, где аль- Идани занимает пост губернатора. Изначально протестующие требовали от властей обратить внимание на коррупцию, безработицу и социальные проблемы, затем расширили требования - вплоть до принятия новой конституции и нового избирательного закона.