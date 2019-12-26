Франция: 4-я неделя забастовочного движения

Забастовочное движение против пенсионной реформы во Франции начало отсчет 4-й недели протестов. Премьер-министр продолжает настаивать на необходимости заменить 42 пенсионных режима одним универсальным, основанным на системе начисления баллов. Минимальный пенсионный возраст в стране было обещано установить на уровне 62 лет для мужчин и женщин.

Тем не менее, отмечают наблюдатели, под давлением профсоюзов правительство уже пошло на уступки некоторым профессиональным категориям. Так, полицейские и пожарные смогут уходить на пенсию в 52 года или - максимум - в 57 лет. То же самое относится к некоторым работникам транспорта, а также авиадиспетчерам.

"Универсальная система не означает полного отсутствия специфики, - считает Эмманюэль Гримо, эксперт Maximis Retraite. - Следует также задаться вопросом, не было ли сделано слишком много уступок? Не создает ли это хаоса в системе и вероятности бесконечных переговоров со стороны других профессиональных категорий? Это не должно заходить слишком далеко, потому что приведет к наказанию других сотрудников, которые должны будут выходить на пенсию в 62 года или даже в 64, почувствуют себя наказанными за других".

В четверг, 22-й день забастовки, около 10 % сотрудников Национальных железных дорог не вышли на работу; среди машинистов показатель забастовщиков составил 42 %. Прогнозы на пятницу не внушают оптимизма: будут ходить чуть больше половины сверхскоростных составов и лишь один из пяти пригородных поездов. Из 14-ти линий парижского метро не будут работать пять.

Рождественской приостановки забастовочного движения, на которое рассчитывало правительство, не случилось, и теперь сторонам предстоит готовиться к новому раунду переговоров, намеченному на 7 января, в боевых условиях.