Радостное событие в Московском зоопарке

В семействе орангутанов, живущих в Московском зоопарке - прибавление: у самки этого одного из самых редких приматов родился детеныш.
Чави - так зовут маму - 25 лет, и это уже третий ее малыш.
Чави не спускает новорождённого с рук, он начнет самостоятельно изучать мир не раньше, чем ему исполнится три месяца.
Всего в столичном зоопарке сегодня обитают четыре суматранских орангутана.
В природе этих млекопитающих можно встретить только на индонезийской Суматре, их численность не превышает 14 тысяч особей.
Орангутаны занесены в Красную книгу, им грозит исчезновение.