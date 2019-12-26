Радостное событие в Московском зоопарке

В семействе орангутанов, живущих в Московском зоопарке - прибавление: у самки этого одного из самых редких приматов родился детеныш.

Чави - так зовут маму - 25 лет, и это уже третий ее малыш.

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Чави не спускает новорождённого с рук, он начнет самостоятельно изучать мир не раньше, чем ему исполнится три месяца.

Всего в столичном зоопарке сегодня обитают четыре суматранских орангутана.

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В природе этих млекопитающих можно встретить только на индонезийской Суматре, их численность не превышает 14 тысяч особей.

Орангутаны занесены в Красную книгу, им грозит исчезновение.