Счастливого Рождества!

Сочельник - канун Рождества - отметили не только католики и протестанты, использующие григорианский календарь, но и прихожане 10 из 15 поместных православных церквей. Они празднуют это событие согласно новоюлианскому календарю.

Главную католическую мессу отслужил папа Франциск в ватиканском соборе св. Петра. А основным содержанием проповеди было - "Христос любит всех нас, даже самых плохих" .

Папа Франциск признается в любви urbi et orbi Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Alessandra Tarantino

Сегодня вечером каждому из вас я хочу сказать, что я всегда буду вас любить, вот я смотрю на вас и думаю, что все вы прекрасны. Франциск папа Римский

В иерархии праздников Римско-католической церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Alessandra Tarantino

В Вифлеем, где, согласно Евангелию, родился Иисус, на службу собрались тысячи паломников.

Палестинцы-христиане, играя на барабанах и волынках, прошествовали по городской площади.

Вифлеемское шествие Photo AP, all rights reserved Majdi Mohammed

Вместе с верующими в базилике Рождества Христова на богослужении присутствовали и чиновники палестинской администрации.

В честь церковного праздника, как сообщает "Интерфакс", израильские власти ввели послабления для палестинцев-христиан из сектора Газа на въезд на территорию Иерусалима и на Западный берег реки Иордан, выдав пропуска нескольким сотням верующих.

Служба прошла и в Пекине, ее посетили многочисленные прихожане, всего в КНР насчитывается не менее 12 миллионов католиков, чтящих религиозные ритуалы.

Торжественные богослужения состоялись и в Стамбуле, самое крупное из них прошло в городском соборе св. Антония.