Рождество в Вифлееме

В Вифлееме тысячи человек приняли участие в ночном богослужении в церкви Рождества христова. В числе присутствовавших — руководители Палестинской администрации. Службу возглавил католический архиепископ Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

В ночь на 7-е января в этом храме соберутся священнослужители и верующие ряда православных и восточнокатолических церквей, а Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви отмечает праздник 19 января.

Власти Вифлеема сообщают, что число туристов оказалось самым большим за полтора десятка лет: на Рождество приехали более 15 тысяч паломников.