Из-под принтера - на тарелку

И если у Гоголя в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" вареники прыгали сами в рот одному из персонажей, в современной Испании мясо, по мысли биоинженера Джузеппе Щионти, будет попадать в тарелку из-под 3D принтера.

Иберийское королевство славится не только мясной гастрономией, но и уровнем потребления животного белка, одним из самых высоких в Европе - 94 кг в год на человека.

Но основателя компании Novameat Джузеппе Щионти это не смущает: "Это первый продукт, который выглядит как настоящий бифштекс, консистенция его тоже напоминает кусок мяса, и в то же время это растительная альтернатива мясу домашних животных. Цифры говорят сами за себя: мясное производство, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, или ФАО - это примерно 14,5% выбросов, а все виды транспорта на планете - это 13% выбросов".

Сeньор Щионти использует для изготовления мяса сырьё, которое не требуется импортировать, то есть оно не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Есть у искусственного стейка и иные преимущества.

О них рассказывает врач-диетолог Мария-Хосе Мартинес Обиольс, врач-диетолог: "Мясо, "напечатанное" на 3D принтере , на мой взгляд, вполне сбалансированный пищевой продукт, поскольку изготавливается из горошка, риса, а еще и протеинов, содержащихся в морских водорослях, так что тут имеются и аминокислоты, важные для здоровья. И если я рекомендую в качестве белковой добавки протеиновый коктейль, то почему я не могу рекомендовать с теми же целями протеиновый стейк? Тем более, что его текстура очень похожа на настоящее мясо".

Для улучшения вкуса бифштекса Щионти обратился за консультацией к поварам, работающим в известных ресторанах.

За последнее время рост потребления разнообразных заменителей мяса в ЕС увеличился на 451%.