Ностальгия по Чаушеску

В 30 годовщину расстрела бывшего коммунистического лидера Румынии Николае Чаушеску у его могилы собрались те, для кого это имя ассоциируется не с диктатурой, а со стабильностью и социальной справедливостью. Расстрел Чаушеску и его супруги в 25 декабря 1989 года остается болезненным для румынского общества вопросом. Недавно в Бухаресте возбудили уголовное дело в отношении организаторов революции тридцатилетней давности (процесс возобновится в феврале 2020 года).

"Да, я при Чаушеску получил жилье, - рассказывает пожилой мужчина, пришедший к могиле с цветами. - Последние 30 лет мы видим вокруг себя лишь грабеж. Вы можете сказать: "Коммунизм – это плохо!". Но в коммунистической Румынии у всех была стабильная работа".

Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где смена власти произошла не в результате "бархатной революции", а путем вооруженного восстания; оно привело к массовой гибели людей. На волне этих событий Чаушеску бежал из Бухареста, но был задержан и через три дня расстрелян вместе со своей супругой по решению военного трибунала.