Папа римский: "Свет Христа сильнее мрака"

Папа римский Франциск в среду в полдень обратился к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру"). Понтифик призвал к урегулированию конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и пожелал всем "света Спасителя" и утешения.

Папа римский Франциск: "Пусть свет Иисуса станет утешением для возлюбленного сирийского народа, который не видит конца военным действиям, разрывающим страну уже десятилетие. Пусть свет Иисуса прольется на ливанский народ, чтобы они смогли преодолеть нынешний кризис и снова стать символом свободы и гармоничного сосуществования для всех. Пусть свет Иисуса станет утешением для Ирака, который переживает жесткую социальную напряженность, а также для Йемена, который страдает из-за тяжелого гуманитарного кризиса".

В своем рождественском послании глава Римско-католической церкви призвал также к миру на Украине, произнеся слова: "Да прольется свет Спасителя на дорогую Украину, которая стремится к конкретным решениям для установления крепкого мира". А еще понтифик вспомнил о беженцах и мигрантах, вынужденных "пересекать пустыни и моря, которые нередко становятся для них кладбищами". Кроме того папа римский добавил, что "в человеческих сердцах, в семьях, в обществе, в экономических, геополитических и экологических проблемах есть тьма, но свет Христа сильнее мрака".