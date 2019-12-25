Айпад, эйджизм, харассмент: какие слова появились в 2010-ые годы?

Вы можете себе представить, что еще десять лет назад не существовали слова "айпад", "вейпинг" и "брексит"? Технологии развиваются с бешеной скоростью, всё громче заявляют о себе феминистские движения, происходят политические сдвиги. Всё это ведет к появлению новых слов.

Какие-то выражения из этого списка существовали в русском языке уже в конце нулевых, но только в 2010-ые они получили широкое распространение. И нужно сделать оговорку: не все из них уже вошли в словари.

1. Айпад, планшет. Первые айпады компания Apple представила в конце 2010 года. С тех пор еще десятки компаний выпустили свои планшеты. Разница между словами "айпад" и "планшет" очень простая: айпадами называют только продукцию Apple, все остальные подобные гаджеты – это планшеты.

2. Барбершоп. В барбершопах мужчины могут привести в порядок прическу и бороду (отсюда и название: barba в переводе с латинского – это борода). В отличие от парикмахерских барбершопы – это исключительно мужские заведения.

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3. Биткойн, криптовалюта. Биткойны – это одна из разновидностей виртуальной, или криптовалюты. Преимущество криптовалюты перед обычными деньгами в том, что её курс не зависит от финансовых регуляторов и политики отдельных стран.

4. Бодипозитив. Культура бодипозитива подразумевает, что человек должен принимать свое тело таким, какое оно есть, не стремясь соответствовать неким идеалам. Особенности могут быть самыми разными: родимые пятна, лишний вес, алопеция, витилиго и др.

5. Бодишейминг. Это слово – противоположность бодипозитива. Бодишейминг – это дискриминация людей из-за их внешнего вида.

6. Брексит. В 2015 году британцы проголосовали за выход страны из состава Евросоюза. Долгий процесс "развода" получил название "брексит" (Britain + exit)

7. Вейпинг. Курение электронных сигарет.

8. Влог. В нулевые годы огромной популярностью пользовались блоги (сейчас о "Живом журнале" уже мало кто помнит). Влог – это краткая форма от "видеоблога". В основном влогеры пользуются Youtube и Instagram, в последнее время всё большую аудиторию захватывает TikTok.

9. Кешбэк. В переводе с английского это слово означает возврат наличных денег. Эту услугу часто предоставляют интернет-магазины и банки, чтобы привлечь новых клиентов.

10. Краудфандинг. Вы хотите снять новый фильм, но у вас нет денег? Или хотите запустить свой стартап, но опять же вам не хватает средств? В этой ситуации может помочь краудфандинг — сбор денег через интернет-платформы.

11. Лайфхак. Как навести порядок в комнате за пять минут? Как быстро остудить горячий чай? Как сделать так, чтобы телефон дольше держал зарядку? В интернете можно найти множество ответов на эти вопросы. Лайфхак – это советы, уловки, которые позволяют облегчить жизнь.

12. Мессенджер. Еще в нулевых появился мессенджер, которым тогда, казалось, пользовались все, – ICQ (между собой его все называли просто "аськой"). Само слово "мессенджер" приобрело популярность только в 2010-ые годы: после того, как Facebook запустил сервис для обмена сообщениями, который так и называется – Messenger, и, конечно, после появления Viber, WhatsApp и Telegram.

13. Реновация. Само по себе слово старое, но оно получило вторую жизнь несколько лет назад после того, как московские власти решили обновить столичный жилищный фонд и избавиться от пятиэтажек, построенных в 1950 —1960-ые годы. В 2017 году "реновация" была названа словом года.

14. Селфи. В конце нулевых в интернете было много "селфи", которые люди делали с помощью зеркала. Но потом с появлением смартфонов всё стало намного проще: достаточно переключиться на фронтальную камеру. В России какое-то время селфи пытались называть "себяшкой" (скорее ради шутки), но это слово не прижилось.

15. Фейковые новости, фейки. Фейками называют что-то фальшивое, ложное. Особую популярность выражение "фейковые новости" ("фейк-ньюс") обрело в последние три года: это слово очень часто использует президент США Дональд Трамп.

16. Хайп. Слово hype в переводе с английского означает "навязчивая реклама, шумиха, ажиотаж". Хайп можно поднять вокруг человека или события. Например, вспомните, какой хайп был вокруг игры PokemonGo или приложения FaceApp, которое могло "состарить" вас за считанные секунды.

17. Харассмент. Слово "харассмент" (травля, домогательства) начало часто мелькать в интернете и в СМИ в последние годы после возникновения движения #MeToo, появившегося на фоне сексуального скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

18. Хипстеры. О хипстерах в России заговорили в конце нулевых, и сейчас это слово звучит всё реже и реже. Хипстеры появились, чтобы противостоять мейнстриму, но в итоге сами стали мейнстримом. Чёткого определения у этого слова в русском языке нет до сих пор. Хипстеры не продвигают никаких идей. Поначалу хипстерами называли молодых людей, которые отращивали бороды, носили шляпы и очки в крупной оправе, надевали клетчатые рубашки, увлекались современным искусством, но постепенно значение этого слова очень "размылось".

19. Шазамить. Мобильное приложение Shazam, позволяющее распознавать песни, появилось в конце нулевых, вскоре после выпуска айфонов, и сразу обрело невероятную популярность. Чтобы узнать, кто поет любую композицию, достаточно было поднести смартфон к радио или телевизору. Шазамить - это значит искать музыку с помощью приложения Shazam.

20. Эйджизм. Такое явление, как эйджизм, существует очень давно. На более понятном языке это дискриминация по возрасту, но в последнее время всё чаще употребляется слово "эйджизм", которое можно найти даже на сайте Всемирной организации здравоохранения. "Подобно расизму и сексизму эйджизм преследует социальную и экономическую цель: узаконить и поддерживать неравенства между группами людей".