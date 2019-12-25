"Испытание" для Нетаньяху: "Ликуд" готовится к праймериз

Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху готовится к праймериз, которые называют серьёзным испытанием для партийного руководства. Оппонентом Нетаньяху стал бывший глава МВД Гидеон Саар. Он заявляет о неизбежности обновления в «Ликуде» из-за неспособности премьер-министра сформировать большинство и сохранить лидерство партии в Кнессете.
«Из-за политической суматохи в Израиле на прошлых двух выборах, к сожалению, мы не смогли сформировать правительство. Я действительно верю, что Гидеон Саар сможет сформировать его», — говорит депутат фракции «Ликуд» и ярая сторонника Саара Шарин Хаскел. Сторонники нынешнего лидера партии наоборот настаивают, что ни у кого нет такого же влияния и такой же популярности в «Ликуд», как у Нетаньяху.
Праймериз организованы в преддверии третьих за год парламентских выборов и на фоне уголовного дела против главы правительства. Представители Нетаньяху обвиняют Гидеона Саара в сотрудничестве с теми, что пытается сместить премьер-министра. Сам Нетаньяху заявляет, что его противники устроили «охоту на ведьм» — так он расценивает и уголовные дело, в рамках которого премьер-министру предъявлены обвинения в коррупции, злоупотреблении доверием и мошенничестве.