"Испытание" для Нетаньяху: "Ликуд" готовится к праймериз

Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху готовится к праймериз, которые называют серьёзным испытанием для партийного руководства. Оппонентом Нетаньяху стал бывший глава МВД Гидеон Саар. Он заявляет о неизбежности обновления в «Ликуде» из-за неспособности премьер-министра сформировать большинство и сохранить лидерство партии в Кнессете.

«Из-за политической суматохи в Израиле на прошлых двух выборах, к сожалению, мы не смогли сформировать правительство. Я действительно верю, что Гидеон Саар сможет сформировать его», — говорит депутат фракции «Ликуд» и ярая сторонника Саара Шарин Хаскел. Сторонники нынешнего лидера партии наоборот настаивают, что ни у кого нет такого же влияния и такой же популярности в «Ликуд», как у Нетаньяху.

Я не думаю, что у Гедеона Саар большие шансы победить Биньямина Нетаньяху, и, честно говоря, я не уверен, что сам Саар ищет победы над Нетаньяху. Я думаю, что его главная цель — занять позицию преемника после того, как Нетаньяху уйдет в отставку в ближайшие месяцы или годы. И при всём при этом, праймериз очень непредсказуемы, поэтому может статься, что мы проснёмся в пятницу утром и очень, очень сильно удивимся. Офер Кениг Израильский институт демократии

Праймериз организованы в преддверии третьих за год парламентских выборов и на фоне уголовного дела против главы правительства. Представители Нетаньяху обвиняют Гидеона Саара в сотрудничестве с теми, что пытается сместить премьер-министра. Сам Нетаньяху заявляет, что его противники устроили «охоту на ведьм» — так он расценивает и уголовные дело, в рамках которого премьер-министру предъявлены обвинения в коррупции, злоупотреблении доверием и мошенничестве.