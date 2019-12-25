Свежий снег к Рождеству

Итальянские горнолыжные курорты к Рождеству радуют туристов свежим снегом. Однако обильные снегопады и сильные ветры последних трёх недель на склонах массива Монте-Роза привели к повышенной опасности схода лавин. По этой причине многие горнолыжные станции в Альпах временно прекратили работу. Однако уже в ближайшие дни синоптики ожидают улучшения погоды.

Энрико Шассёр, инструктор:

"Наконец-то у нас снег выпал в начале зимы. Это слегка непривычно, но мы очень рады. Сейчас у нас много иностранцев и совсем немного итальянцев, потому что они разъехались праздновать по домам с семьями. Но через пару дней они вернутся".

Руководство курорта, где любит отдыхать британский премьер-министр Борис Джонсон, планируют устроить здесь крупнейший в мире горнолыжный комплекс. Будущая канатная дорога может соединить долины Шамполюк и Червиния: полтора десятка километров по прямой или более 60-ти — в обход горного отрога.