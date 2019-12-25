Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Ирак

Власти Ирака уступили манифестантам

 Комментарии
  Павел Барсуков 
Власти Ирака уступили манифестантам
Авторское право
أ ب - Nasser Nasser
Размер текста Aa Aa

Власти Ирака пошли на уступки манифестантам: парламент страны одобрил новый закон о выборах. Он позволяет, в частности, выдвижение независимых кандидатов: ранее было возможно баллотироваться лишь по партийным спискам.

Беспартийный глава правительства страны — одно из главных политических требований улицы; почти три месяца в Ираке не прекращаются протесты, постоянно перерастающие в беспорядки.

"Нам нужен премьер-министр, представляющий иракский народ. Ведь народ — это самая большая партия. Площадь Тахрир, Кербела, Эн-Наджаф — это всё иракцы. Нам не нужны политики, которые защищают интересы Ирана — по сути они не иракцы, а иранцы".

Протесты против ухудшения условий жизни, безработицы и коррупции привели в конечном итоге к отставке премьер-министра Аделя Абделя Махди. Однако до новых выборов его кабинет продолжает исполнять обязанности, а депутаты парламента, одобрив новый закон, отвергли возможность самороспуска.

Жертвами столкновений и беспорядков по всей стране стали уже более 500 человек, пострадавших — более 20 тысяч.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.