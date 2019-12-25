Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

Гонконг: праздники с дубинками

 Комментарии
  Екатерина Гусева 
Гонконг: праздники с дубинками
Авторское право
AP
Размер текста Aa Aa

Католическое Рождество в Гонконге отмечено новым витком столкновений демонстрантов с полицией; сообщается, что люди поспешили на улицы после того, как глава местной администрации Кэрри Лам обвинила участников протестов в срыве праздников.

Заявление было сделано после особенно жестких столкновений 24 декабря. За считанные часы до Рождества ареной противостояния полиции и протестующих стали крупные магазины и улицы вокруг них в туристическом районе Цим Ша Цуй. Ситуация осложнялась тем, что демонстранты (часто в масках и карнавальных костюмах) смешивались с совершавшими покупки людьми, туристами, вышедшими посмотреть на праздничную иллюминацию.

Власти обвинили протестующих в вандализме. Так, в торгом центре "Мира плейс" они разбили прилавок в кофейне "Старбакс", считая владельцев этой сети своими политическими оппонентами.

Некоторые заведения, напротив, активно поддерживают протестующих: в Рождество их владельцы предлагали всем желающим бесплатно перекусить.

Массовые демонстрации в Гонконге продолжаются с июня. Сначала жители протестовали против закона об экстрадиции в материковый Китай, затем расширили требования.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.