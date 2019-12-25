Сто тысяч беженцев за год

Поток беженцев и нелегальных мигрантов в страны ЕС сокращается, хотя и незначительно. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Международной организацией по миграции. Согласно этим сведениям, число переселенцев, прибывших по Средиземному морю, в 2019 сократилось примерно на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом — до 107 546 человек.

Существенно изменилось распределение мигрантов по странам ЕС. Так Италия и Испания, по оценкам МВД этих стран, приняли вдвое меньше беженцев, чем в 2018-м. Лидером по числу вынужденных иммигрантов стала Греция — там зарегистрировали более 60 тыс. человек, то есть почти в два раза больше, чем годом ранее. Примерно в семь раз увеличился приток беженцев на Кипр — теперь этот показатель составляет около 7 тыс. человек.

В Международной организации по миграции обращают внимание на заметное сокращение числа погибших при попытке пересечь Средиземное море: если в 2018-м зафиксировали более 2200 смертей на этих маршрутах, то теперь сообщается о 1246 погибших. Всего же, по данным правозащитников, с начала мониторинга в 2014 в Средиземном море погибли более 34 тыс. беженцев.