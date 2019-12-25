В Буркина-Фасо объявлен двухдневный траур

В Буркина-Фасо объявлен двухдневный национальный траур. В канун Рождества джихадисты атаковали город Арбинду в провинции Сум недалеко от границы с Мали. Жертвами нападения стали 35 человек, из них 31 женщина.

Военнослужащие дали боевикам отпор. В результате продолжавшейся несколько часов перестрелки погибли семеро сотрудников силовых ведомств. Ликвидированs 80 из около сотни террористов.

Президент страны Рок Каборе выразил соболезнования тем, кто потерял родных.

Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Справиться с ростом насилия и нестабильности в регионе вот уже несколько лет пытаются объединенные силы Группы пяти стран (G5) Сахеля, в которую, помимо Буркина-Фасо, входят Мали, Мавритания, Нигер и Чад. Им оказывают содействие около 14 тысяч миротворцев ООН и 4500 французских военнослужащих, действующих в рамках операции "Бархан".

Но количество нападений неуклонно растет.

В начале декабря джихадисты застрелили 14 человек, пришедших помолиться в церковь в деревне Футури на востоке Буркина-Фасо .

Всего с 2015 года в результате действий групп, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", погибли свыше семисот граждан страны. По данным ООН, еще более полумиллиона были вынуждены покинуть свои дома.