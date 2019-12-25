В Алжире простились с генералом Салахом

В Алжире в среду прошли похороны заместителя министра обороны и главы генштаба Национальной народной армии генерала Ахмеда Гаида Салаха. Он скончался в понедельник на 80-м году жизни от сердечного приступа. Прощание с Салахом, которого на родине называют "истинным героем нации, посвятившим себя обеспечению стабильности, единства и безопасности Алжира", началось утром во Дворце народа. В траурной церемонии участвовали высокопоставленные алжирские политики, включая президента Абдельмаджида Теббуна, а также военные.

Затем гроб с телом Салаха установили на армейский бронетранспортер, который направился на кладбище Аль-АлИя по улицам алжирской столицы. Проститься с генералом вышли десятки тысяч человек, они держали в руках его портреты, национальные флаги и транспаранты с патриотическими лозунгами.

Ахмед Гаид Салах был одним из главных инициаторов свержения президента Алжира Абдель-Азиза Бутефлики. В феврале этого года страну охватили массовые протесты против выдвижения Бутефлики на пятый президентский срок. В результате уже в марте главе государства пришлось снять свою кандидатуру, а в начале апреля - уйти в отставку.

После этого силовики под командованием Салаха фактически взяли на себя функцию правительства и начали управлять политическими процессами в стране. Глава генштаба армии добился проведения выборов нового президента.