Рождественское послание об "ухабистой дороге"

"Ухабистой дорогой" назвала уходящий год Королева Великобритании Елизавета II. В своем рождественском послании монарх выразила уверенность, что небольшие уступки навстречу друг другу способны уменьшить даже серьезные расхождения во мнениях.

Записанная заранее традиционная речь 93-летней Елизаветы II прозвучит в конце года, который был отмечен серьезными разногласиями противников и сторонников выхода королевства из Евросоюза и досрочными парламентскими выборами.

Британские СМИ отмечают, что под "ухабистой дорогой" Елизавета II подразумевает также и выдавшийся сложным год для монаршей семьи. Это, прежде всего, громкий скандал из-за связей ее сына принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Принц временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.

А внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга, американская актриса и фотомодель Меган Маркл решили подать в суд на несколько британских таблоидов за излишнее внимание к их жизни, а также были вынуждены отвечать на критику общественности после того, как делали заявления о защите окружающей среды, при этом используя для перемещений частные самолеты.

К тому же год начался с того, что супруг королевы герцог Эдинбургский Филипп попал в ДТП и хотя он не пострадал, история наделала много шуму.

В своей речи королева также затрагивает тему международного сотрудничества, взяв в качестве примера высадку союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. 75-летние его события отмечалось в этом году. В связи с этим Елизавета II напоминает британцам о том, что свобода и демократия в стране были завоеваны большой ценой.