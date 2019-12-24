Сирийское Рождество

В церкви Саидет аль-Бешара города Дараа на юге Сирии завершены ремонтные работы. Всё готово к встрече Рождества. Но священник Гергес Рзик знает, что не досчитается многих своих прихожан, которые ранее переполняли храм. До войны в городе, который сейчас вновь перешёл под контроль сирийского правительства, проживали более 500 христианских семей. Но одни из них уехали, а другие погибли.

"Сейчас в некоторых районах нашей страны не осталось ни одного христианина, - говорит священник. - Я не знаю, как долго так будет продолжаться. Есть и такие деревни или населённые пункты, где сейчас живут лишь несколько пожилых людей. А в нашем городе христианское население сократилось вдвое".

К северу от Дараа находится грод Израа, известный своими церквями, сохранившимися с византийских времён. Греческая православная церковь святого Георгия - одна из них. 76-летняя Васила Тиаб пришла помолиться, но дома Рождество отмечать не собирается.

"У меня шесть дочерей, старшая родилась в 1964 году. После смерти мужа она вместе с детьми уехала, да и остальные или уехали или тоже подумывают покинуть наши края", - рассказывает Васила. Она говорит, что Рождество - семейный праздник, который негоже отмечать в одиночестве, и мечтает о том времени, когда её семья вновь соберётся под отчим кровом.

На последнюю перед Рождеством воскресную мессу в церквии Саидет аль-Бешара собрались лишь несколько десятков человек. Но священник Гергес Рзик надеется, что на рождественской их будет больше. Сам он не пропустил ни одной, несмотря на войну.