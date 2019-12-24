Идлиб: обострение ситуации

Тысячи мирных жителей Идлиба бегут к границам Турции. За последние дни правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России взяли под контроль десятки населенных пунктов в этой провинции. По некоторым данным, армия окружила и один из турецких наблюдательных постов в деревне Сармин.

Тем временем, боевики (по словам замсекретаря Совета безопасности РФ Юрия Кокова, связанные с "Аль-Каидой" группировки "Хейят Тахрир аш-Шам" и "Хуррас- ад-Дин" контролируют основную часть Идлиба, их численность составляет до 36 тысяч человек) атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью беспилотников. Нападение было отражено.

По сведениям ООН, прямым обстрелам подверглись почти полсотни деревень, в том числе расположенные в них медицинские и образовательные учреждения, а не только военные объекты.

"Мы глубоко обеспокоены положением свыше трех миллионов гражданских лиц, находящихся в провинции. ООН удалось договориться о шестичасовом прекращении огня, благодаря чему эти районы смогли покинуть более чем 2,5 тыс. человек. Мы продолжаем вести переговоры со всеми сторонами в надежде, что всем желающим удастся покинуть зону обстрелов, не подвергая свою жизнь опасности", - заявил Стефан Дюжаррик, представитель Генсекректаря ООН.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что его страна не справится с новым миграционным кризисом самостоятельно. По его словам, из Идлиба сегодня бегут около 80 тыс. человек.

Для обсуждения ситуации в Москву в понедельник прибыли правительственные делегации из Анкары и Дамаска. Накануне процесс мирного урегулирования в Сирии стал главной темой телефонного разговора глав МИД России и Турции.