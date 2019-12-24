РУСАДА отправит ответ WADA 27 декабря

Генеральному директору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрию Ганусу поручено отправить официальный ответ о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) 27 декабря. Решение, принятое на внеочередном общем собрании РУСАДА, поддержал и Олимпийский комитет России, выразив готовность выступить также в Спортивном арбитражном суде. Президент ОКР Станислав Поздняков ранее заявил:

"Сегодня Исполнительный комитет ОКР принял решение об участии третьим заинтересовнным лицом в данном процессе (если данное решение будет поддержано на общем собрании РУСАДА) в части нарушения олимпийской хартии и в части затрагивания интересов Олимпийского комитета России".

"Решение было принято на внеочередном общем собрании членов российского надзорного органа во вторник. После ответа из Москвы дело должно быть рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS). Оно может растянуться на несколько месяцев, до вердикта суда санкции ВАДА не вступят в силу.

9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия за нарушение антидопиноговых правил, вводя тем самым жёсткие санкции против российского спорта - страна на 4 года лишится права проводить международные спортивные соревнования, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные мероприятия в качестве официальных лиц.

РУСАДА имеет право опротестовать это решение до 30 декабря, после чего дело должно быть рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS). это может растянуться на несколько месяцев, но до вынесения вердикта суда санкции WADA не смогут вступить в силу.