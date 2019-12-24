Иконы нашего времени?

Граффити или фрески? 28-летний Александр Цыпков, художник из Подольска, разрисовывает московские фасады и мосты ликами святых, вызывая неоднозначную реакцию у горожан, властей и представителей РПЦ: какие-то из его работ живут дольше, некоторые гибнут под валиком с краской столичных коммунальщиков.

Художник представляет проект "После иконы", который называет и идеологическим, и художественным. Вместе с единомышленниками он задается вопросом, как должна развиваться православная изобразительная традиция. Ответ самого Цыпкова: лики святых могут покидать церковные пределы, чтобы потом привести туда новых прихожан. "Если у человека "щелкнет", он что-то почувствует и будет приходить к Богу, в храм, то для меня это победа," - признается художник.

Вопросов много и к Цыпкову: о соблюдении изобразительных канонов, догмата иконопочитания и о том, место ли святым на бетонной стене, в котельной или под мостом? Протоиерей Леонид Калининсчитает, что такие граффити нарушают каноны православия. Одновременно он старается разобраться в мотивации художников: "Мне кажется, что ребят не надо как-то бить по рукам, потому что у них есть стремление выразить свое отношение, свое желание, чтобы эти священные образы были видны многим людям - и не в закрытом пространстве храма, а именно так, открыто. Это выход в народ".

"Выход в народ" осложняется постановлением московского правительства, требующим согласования всех настенных рисунков. Сами художники считают, что своими работами помогают людям в богоискательстве. "То, что мы делаем, это такие дорожные знаки: "К Христу сюда!", - резюмирует Антон Беликов, куратор проекта "После иконы".

К граффити участники проекта пришли не сразу, начав с росписи фресками заброшенных храмов. Затем родилась идея перенесения ликов святых и в заброшенные постройки. За плечами Александра Цыпкова – полтора десятка работ в стиле христианского стрит-арта.