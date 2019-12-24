Солдаты НАТО отмечают Рождество в Литве

120 норвежских военных, дислоцированных в Литве в составе сил НАТО, остаются в этой стране праздновать Рождество. А в обычные солдатские будни потомки викингов делятся своим опытом и знаниями о том, как выживать в суровых зимних условиях, со своими союзниками - военными из Бельгии, Чехии, Германии, Голландии и Исландии. По словам главы норвежских сил в Литве, они намерены провести прекрасное Рождество.

Эрленд Флоер Йонсен, глава норвежских сил НАТО в Литве: "Кто-то должен остаться здесь, быть начеку и защищать демократические ценности, мир и свободу".

Ранее на полигон в Пабраде у белорусской границы был переброшен американский батальон и военная техника, которые останутся там до весны, когда в странах Балтии и на территории других государств пройдут учения "Защитник Европы - 2020", самые масштабные со времен холодной войны. В них примут участие около 40 тысяч военнослужащих, в том числе - около половины из США.

Действующий контингент альянса был направлен в страны Балтии и Польши в рамках обязательств НАТО по их защите после крымского кризиса 2014 года.