Смертельное ДТП на Суматре

Не меньше 28 человек погибли в результате падения в ущелье пассажирского автобуса на индонезийском острове Суматра. Такие данные приводит местная полиция. Госпитализированы, по меньшей мере, 14 человек.

Трагический инцидент произошёл в ночь с понедельника на вторник. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза, после чего он сошёл с извилистой трассы, пробил ограждение и упал в 80-метровую пропасть, на дне которой протекает река.

Среди жертв ДТП – водитель, находившийся за рулём, и двое водителей-сменщиков. На борту автобуса находились 52 пассажира.