Сотрудник Навального отправлен служить на Новую Землю

Cотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Руслан Шаведдинов направлен в зенитно-ракетный полк на Новой Земле для прохождения срочной службы. Информацию об этом сообщил заместитель военного комиссара Москвы Максима Локтева.

Утром во вторник юристы ФБК заявили о пропаже своего сотрудника, после того как вечером в понедельник Шаведдинов был задержан сотрудниками правоохранительными органами и направлен в городской сборный пункт московского военкомата. По информации сотрудников ФБК, в момент задержания Шаведдинова у него был отключен телефон и он не мог связаться с адвокатами.

В заявлении военкомата сообщается, что Руслан Шаведдинов длительное время уклонялся от прохождения военной службы. 28 октября по повестке он явился для освидетельствования призывной комиссией московского района "Аэропорт", которая признала его годным к военной службы. В тот же день ему была вручена повестка на отправку в военную часть. Шамсуддинов оспорил это решение в суде, но 11 ноября Савёловский суд отклонил его административный иск в полном объёме. 17 ноября и 23 ноября апелляцию Шаведдинова рассматривал Московский городской суд, который оставил в силе решение суда первой инстанции. Таким образом повестка на отправку к месту прохождения военной службы вступила в законную силу.

Юристы ФБК утверждают, что Шаведдинов всё ещё имел право на отсрочку, так как судебное разбирательство по его иску на решение призывной комиссии еще не завершилось. Призыв Руслана они называют "насильственным". Алексей Навальный считает, что отправка его сотрудника в армию - это политически мотивированная расправа, план которой, возможно, "составлял лично Путин".