Праздничная забастовка

20-день забастовки против пенсионной реформы во Франции. Стачка продолжится в течении рождественских праздников. Во вторник на железных дорогах страны ситуация оставалась сложной: на маршруты вышли мене половины высокоскоростных экспрессов, связывающих крупнейшие города и еще меньше региональных — около 20%. В Париже по-прежнему ограничена работа метро.
Новые переговоры между премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и лидерами профсоюзных организаций для выхода из кризиса пройдут 7 января.
Во главе протестного движения — транспортники и железнодорожники. Они бастуют на ежедневной основе.
Манифестанты собрались у здания штаб-квартиры Национального общества железных дорог Франции SNCF. В стачке принимают участие самые востребованные сотрудники — половина машинистов поездов и треть контролеров.
Говорят демонстранты:
"Эта реформа ущемляет интересы всех французов, не только сотрудников транспортной отрасли. Мы отстаиваем интересы всех жителей страны".
"Мы не согласны на перемирие. Мы здесь останемся и будем ждать до тех пор, пока правительство не возьмет на себя обязательства по итогам нашей забастовки, которая продолжается уже 20 дней".
Между тем размер убытков SNCF в связи с забастовками достиг 400 млн евро.
А профсоюзы обещают провести очередную массовую акцию 9 января.