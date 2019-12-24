Рукоприкладство в народной скупщине

В парламенте автономной Республики Сербской Боснии и Герцеговины бурное обсуждение программы реформ, согласованной с НАТО, сопровождалось рукоприкладством.

Драган Лукач, министр внутренних дел республики (из Союза независимых социал-демократов), дал пощёчину Драшке Станивуковичу, депутату от оппозиционной Партии демократического прогресса.

После инцидента оскорблённый депутат и его однопартийцы потребовали отставки несдержанного министра.

Сам Лукач объяснил свой поступок провокационным поведением депутата. По его словам, Станивукович постоянно перебивал его громкими выкриками и размахивал принесённым в народную скупщину флагом НАТО.

Несмотря на скандал, большинство депутатов одобрило внесённую правительством программу реформ.