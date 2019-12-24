Король пожелал бельгийцам нового правительства

Король бельгийцев Филипп в своём обращении к нации по случаю Рождества призвал к скорейшему формированию правительства. Уже более года Бельгией управляет кабинет с ограниченными полномочиями, так как ни одна партия или партийная коалиция не располагает достаточным большинством в парламенте.

Сейчас самое главное – это сформировать как можно скорее полномочное федеральное правительство, способное принимать взвешенные решения и твёрдо их отстаивать. Мы все рассчитываем на то, что это случится и как можно скорее. Филипп король бельгийцев

9 декабря 2018 г. правительство Шарля Мишеля лишилось парламентского большинства, после того как правящей коалиции вышел Новый фламандский альянс – в знак протеста против подписания миграционного пакта ООН. 21 декабря того же года король Филипп принял отставку премьер-министр, но поручил ему возглавить технический кабинет. В июле 2019 г. Шарль Мишель согласился занять пост председателя Европейского совета, в связи с чем покинул в конце октября бельгийское правительство. Его сменила Софи Вильмес – первая женщина во главе исполнительной власти Бельгии, но только с ограниченными полномочиями.

Досрочные выборы прошли в Бельгии ещё в мае, но они не помогли разрешить кризис. Фламандские националисты из Нового альянса только усилили свои позиции и не позволяют правящим либералам сформировать работающее большинство.

Таким образом Бельгия живёт без полноценного правительства уже 541 день. Это мировой рекорд для центрального правительства. На региональном уровне абсолютный рекорд принадлежит Северной Ирландии. Там работающее правительство не могут сформировать уже более двух лет.