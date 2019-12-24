Австралия: борьба с огнем продолжается

В Австралии продолжается напряженная борьба с лесными пожарами. В понедельник в четырех штатах были зафиксированы более 200 очагов возгораний. Сильнее всего в данный момент полыхает штат Новый Южный Уэльс. С начала сентября огнем были уничтожены около 5 миллионов гектаров леса, более 800 строений. Тем временем премьер-министр Австралии выступил с защитой климатической политики своего правительства и напомнил, что власти предупреждали, что кризис связанный с лесными пожарами, может продолжаться месяцами.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии: "Я знаю, что необходимость принимать меры в связи с изменением климата не изменилась. Правительством управляют не в зависимости от настроений, а по фактам. Правительство управляется в соответствии с теми шагами, которые нужно сделать, чтобы защитить окружающую среду. И в будущем мы сможем защитить нашу экономику, рабочие места и средства к существованию, от которых зависят австралийцы".

По последним данным, жертвами пожаров стали 9 человек. Комиссар сельской пожарной службы Нового Южного Уэльса сообщил, что "серьезные экологические последствия огненной стихии будут ощущаться в течение многих лет".

Тем временем в соцсетях появилось трогательное видео, на котором один из пожарных поит из бутылки водой коалу. Из-за лесных пожаров в Австралии погибли сотни этих милых животных.