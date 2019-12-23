Умер знаменитый модельер Эммануэль Унгаро

Скончавшемуся накануне Эммануэлю Унгаро было чуть за тридцать, когда он, учившийся у великого Баленсиаги, открыт в Париже свой дом моды. И первая же коллекция имела громкий успех.
Драпировки и яркие оттенки тканей с дебютного дефиле стали навсегда визитной карточкой стиля Унгаро.
Слава Унгаро была мгновенной, его платья носили по обоим берегам Атлантики, его чрезвычайно ценила Жаклин Кеннеди.
На протяжении десятилетий имя Унгаро называлась в числе ведущих французских модельеров, в его главном бутике на авеню Монтень всегда толпились покупательницы.
Когда ему исполнилось 70, Унгаро ушел из своего дома моды. Ни одному из кутюрье, работавших впоследствии для марки, не удалось повторить успех ее основателя.
Эммануэлю Унгаро было 86 лет.