Юг Европы борется с зимним штормом

Праздничные планы европейцев меняет разбушевавшийся на юге Европы зимний шторм, жертвами которого стали свыше 10 человек.

О сложной ситуации в Греции и Италии предупредил МИД России. В обеих странах - проливные дожди и порывистый ветер. В Италии в центральных и южных областях действует "красный" уровень метеоопасности, идет точечная эвакуация людей, нарушено транспортное сообщение.

Пиза, Неаполь Венеция. Сардиния – вот неполный перечень мест, где итальянские спасатели работают не покладая рук. Сообщается о трех погибших. Накануне в Сардинии специалисты спасли 12 человек - – экипаж прибитого к скалистому берегу сухогруза.

Непогода мобилизовала спасателей и пожарных в Испании. В Галисии сильным ветром сорвало крышу одного из зданий местной фабрики. Обошлось без жертв, хотя всего, по данным испанских СМИ, непогода унесла в стране несколько жизней. В числе погибших – и туристка из Южной Кореи, ее смертельно ранило в Мадриде. Пока синоптики не обещают улучшения погоды: реки выходят из берегов, дороги затоплены, а скорость ветра в отдельных районах на севере Испании достигает 140 километров в час.

Затопленные дороги, обесточенные дома стали в канун праздников реальностью и для Португалии. В городе Монтемо-у-Вельу волны пробили защитное заграждение. Накануне из-за непогоды было нарушено транспортное сообщение между столицей, Лиссабоном, и вторым крупнейшим городом - Порту.