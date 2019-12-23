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Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

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  Мария Горковская 
Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Авторское право
AP Photo
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Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Он прокатился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

Первый пассажирский поезд "Таврия" прибудет в Севастополь из Санкт-Петербурга 25 декабря. Железнодорожные пути через Керченский пролив соединят Крымский полуостров и с Москвой, Архангельском, Воркутой, Екатеринбургом, Казанью, Мурманском.

В 2018 году здесь уже было открыто автомобильное движение.

"Россия доказала, что способна реализовывать крупные инфраструктурные проекты мирового уровня", - заявил рабочим-строителям Путин. Крымский мост - самый большой в Европе. Его протяженность - 19 км. Стоимость возведения - 228 млрд рублей.

Железнодорожное сообщение с Крымом прекратилось в декабре 2014 года после присоединения полуострова Россией, которое ряд западных стран считают незаконным.

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