Romaversitas помогает цыганам учиться

Цыганка Фанни - студентка. Без помощи фонда Romaversitas ей вряд ли бы удалось окончить даже школу. Но благодаря своему наставнику и специальным курсам, она поступила в университет. Фонд не оставляет ее и сегодня.

"Управление временем. Вот, с чем у меня трудности. Я не умею планировать время и теперь хожу на тренинги по тайм-менеджменту. Еще меня учат правильно распоряжаться деньгами", - признается она журналистам.

Всего с момента основания Romaversitas в 1996 году высшее образование получили 300 подопечных организации - прошедших специальный отбор юных цыган.

Уроки венгерского и английского языков, советы психологов, финансовая помощь. Ведь некоторым ученикам даже добраться до экзаменов в Будапеште порой не по карману.

Главный источник финансирования фонда — пожертвования людей.

"Очень важно поддерживать молодежь, которая пытается обрести свою идентичность. Только так мы сможем и в будущем гордиться тем, что мы цыгане", - говорит Барбара Тонте, сотрудница Romaversitas.

Одна из целей организации - увеличение политического представительства крупнейшего этнического меньшинства в Венгрии. Цыгане составляют около 8% населения. В то же время уровень бедности и безработицы среди них значительно выше, чем в среднем по стране, уровень грамотности и продолжительность жизни - ниже.

"Фонд не получает помощи от властей. Хотя его работа чрезвычайно важна. По данным центрального Статистического управления, две трети молодых цыган от 18 до 24 лет бросают школу, так и не закончив обучение", - передает из Будапешта Адам Маддиар, корреспондент Euronews.