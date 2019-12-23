Бухарест: белые шары свободы

Сотни жителей Бухареста во главе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Людовиком Орбаном провели в румынской столице марш памяти жертв антикоммунистической революции в декабре 1989 года. Демонстранты несли в руках белые шары, на которых было написано "свобода". Шествие было посвящено 30-ю свержения коммунистического строя.

"Сегодня я вижу неоднозначную Румынию: позитивную и в то же время менее позитивную. Прогрессивную, но также и стагнационную, о чем я сожалею", - говорит участница демонстрации.

Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где смена власти произошла не в результате "бархатной революции", а путем вооруженного восстания. Всего во время вооруженных столкновений в стране погибли 1100 человек. Румынский лидер Николае Чаушеску бежал из Бухареста, но был задержан и через три дня расстрелян вместе со своей супругой по решению военного трибунала. События 1989 года изменили всю Восточную Европу.