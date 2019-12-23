Заторы на границе Польши и Украины

В преддверии Рождества и Нового года на пограничных пропускных пунктах между Польшей и Украиной образовались огромные очереди из автомобилей, автобусов и грузовиков. По словам представителя украинской погранслужбы, "за сутки на пунктах пропуска оформляют около 3,5 тысяч транспортных средств". Причина пробок традиционная - украинцы, работающие в Польше, а также странах Западной Европы - Германии, Италии, Великобритании, массово возвращаются на праздники на Родину.

"Мы ждем уже 8 часов, даже не знаю, почему", - говорит этот мужчина."Обычно ждать приходится несколько часов, но сейчас ситуация более сложная", - рассказывает этот водитель.

Водители грузовиков говорят, что ожидание и оформление документов для пересечения границы занимает около суток. По словам украинских властей, они стараются сделать все, что могут, чтобы увеличить пропускную способность и для этого перебрасывают сотрудников с пунктов выезда на пункты въезда. Добавляет дополнительных трудностей и процедура оформления временного ввоза автомобилей, принадлежащих украинцам, живущим за границей.