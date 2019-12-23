Борьба с изменением климата в 2019

"Мы находимся на пороге массового вымирания видов, и всё, о чём вы можете говорить, это деньги и сказки об экономическом росте! Как вы смеете!"

Эти и другие высказывания шведской экоактивистки Греты Тунберг в адрес политиков вдохновили миллионы людей по всему миру выйти на улицы и потребовать от правительств принять меры для борьбы с изменением климата.

"Пятницы ради будущего", которые начались с одиночных забастовок Греты и другое движение экоактивистов "Восстание вымирающих" напомнили всему миру, что время очнуться и начать решить проблему глобального потепления.

В 2019 году снова были зафиксированы рекордно высокие показатели температуры воздуха. Европейские страны этим летом пережили две тепловых волны, а Австралию затянуло смогом из-за сильных лесных пожаров.

Мощнейшие лесные пожары бушевали также в сибирской тайге и джуглях Амазонии. В Сибири за несколько недель огонь уничтожил 3 миллиона гектаров леса, участок размером с Бельгию, а дым от пожаров в Амазонии было видно даже с международной космической станции.

Наводнения тоже происходят всё чаще и приносят всё больше разрушений. В октябре на Японию обрушился сильнейший за последние 60 лет тайфун "Хагибис", а в ноябре вода в Венеции поднялась до рекордного уровня с 1966 года. Учёные могут объяснить природные катаклизмы.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас: “Изменение климата продолжается и Парижское соглашение пока не привело к существенным изменениям. Последнее десятилетие стало самым тёплым за 170 лет. В нашей атмосфере три главных парниковых газа: метан, углекислый газ и закись азота, и мы снова фиксируем рекордные показатели для всех трёх".

Однако не все согласны с тем, что планету пора спасать. Так, президент Америки Дональд Трамп объявил о выходе США из "ужасного, дорогостоящего, одностороннего Парижского соглашения по климату" и добавил, что "пришло время обеспечить работой шахтёров".

Эти слова разгневали Грету Тунберг. 16-летняя шведская экоактивистка с синдромом Аспергера стала лицом движения против климатических изменений и самым молодым "Человеком года" по версии американского журнала Time.

Чтобы сократить выбросы углекислого газа, Грета принципиально не летает на самолётах, она пересекла Атлантический океан на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН в Нью-Йорке и конференции ООН по климату в Чили, которая в последний момент была перенесена в Мадрид.

На COP25 в испанской столице был предложен новый план сокращения выбросов, с которым согласились многие страны, однако рекордсмены по выбросам парниковых газов Китай и США его не поддержали. Итоги самых долгих переговоров за четверть века вызвали глубокое разочарование.

Участникам не удалось достичь соглашения по правилам функционирования международного рынка углеводородов и возможности финансовой помощи странам, больше других ощущающих последствия глобального потепления.

Защитники окружающей среды обвинили правительства богатейших стран мира в том, что они не уделяют достаточно внимания борьбе против изменения климата.

Экоактивисты наедятся, что климатический саммит, который пройдёт в следующем году в Глазго, будет более успешным.