Чем запомнится 2019 год?

2019 начался с инаугурации нового президента Бразилии Жаира Болсонару. Ультраправый политик и большой поклонник Дональда Трампа, победил на выборах благодаря обещаниям дать бой коррупции и преступности. Однако Болсонару осуждают за женоненавистнические, расистские и гомофобные высказывания, а также обвиняют в том, что его политика привела к чудовищным лесным пожарам в Амазонии.

AP Photo/Andre Penner Andre Penner

Венесуэла оказалась в состоянии политического кризиса после того, как в январе Хуан Гуайдо заявил, что считает победу на выборах Николаса Мадуро нелегетимной, и провозгласил себя временным президентом страны. Гуайдо поддержали многие западные государства, в том числе США, а на сторону Мадуро встали Россия, Китай и вооруженные силы Венесуэлы. Противостояние в стране, переживающей глубокий экономический кризис, продолжается до сих пор.

Хуан Гуайдо выступает перед протестующими 11 января 2019 года. AP Photo/Fernando Llano

В марте весь мир потрясла новость о жестоком теракте в Новой Зеландии. Нападавшие открыли огонь в двух мечетях во время пятничной молитвы. В результате нападения погиб 51 человек. Один из преступников вёл прямую трансляцию стрельбы в мечети города Крайстчёрч в интернете. Суд над ним начнётся в июне.

AP Photo/Vincent Thian Vincent Thian

В октябре Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, выступающих за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюрьмы. Это спровоцировало акции протеста в Каталонии, которые переросли в жестокие массовые беспорядки. Правительство Испании утверждает, что политики осуждены за нарушение законов страны, а не политические взгляды.

AP Photo/Bernat Armangue

В апреле Владимир Зеленский, который сыграл главу государства в украинском сериале, стал президентом Украины в жизни, с огромным отрывом опередив на выборах Петра Порошенко. Зеленский заявил, что его первой задачей должно стать прекращение войны в Донбассе, и выполнил своё обещание, возобновив встречи "нормандской четвёрки". Лидеры Франции, Германии, России и Украины договорились встретиться в том же формате через 4 месяца в Берлине.

AP Photo/Evgeniy Maloletka Evgeniy Maloletka

В марте после более четырёх лет сражения против группировки "Исламское государство" международная коалиция во главе с США объявила о захвате Багуза. Этот населённый пункт считался последним оплотом ИГИЛ на территории Сирии.

Лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был убит в октябре в ходе спецоперации в провинции Идлиб. Он подорвал себя вместе с двумя детьми. Группировка ИГИЛ подтвердила гибель аль-Багдади и назвала имя его преемника. Им назначен Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

AP Photo/Ghaith Alsayed, File

В июне мировые лидеры собрались в Портсмуте и Нормандии, чтобы отметить 75-летие высадки союзных войск, одной из важнейших операций Второй Мировой войны.

AP Photo/Alex Brandon Alex Brandon

В ноябре лидеры стран Европы приняли участие в мероприятиях, посвящённых 30-летию падения Берлинской стены. Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила о важности единства и призвала собравшихся защищать демократию и свободу.

AP Photo/Markus Schreiber Markus Schreiber

В апреле в Нотр-Даме произошёл пожар, который мог навсегда лишить Париж знаменитого собора. К счастью, обрушение фасада и несущих конструкций удалось предотвратить, и Собор Парижской Богоматери будет отреставрирован. На его реконструкцию собран почти миллиард евро.

AP Photo/Thibault Camus Thibault Camus

В мае в британской королевской семье произошло радостное событие: через год после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл у них родился сын. Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор стал седьмым в очереди на британский престол.